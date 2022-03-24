Ла-Пас, , 19:24 — REGNUM Президент Боливии Луис Арсе подтвердил, что восстановление отношений с Чили будет возможно только в случае решения морского вопроса. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Остров Робинзон-Крузо на карте юго-восточного Тихого океана

Боливия лишилась выхода к морю 143 года назад в ходе Тихоокеанской войны, дипломатические отношения между странами с тех пор отсутствуют. В 2013 году Боливия подала иск против Чили в Международный суд в Гааге, но организация постановила, что Чили не обязана вести переговоры о возвращении моря Боливии.

С приходом к власти в Чили Габриэля Борича у стран появилась надежда на восстановление отношений.

«Право Боливии на море неотъемлемо. Мы надеемся, что под руководством Борича изоляция боливийского народа прекратится», — отметил Луис Арсе после заявления Габриэля Борича о желании разрешить давний конфликт.

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