Джакарта, 24 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Индонезия в 2021 году заняла 7-е место в мире по объему участия в миротворческих силах ООН, сообщает Sindonews.

U.S. Department of Defense Индонезийские и американские солдаты

Последние три года Индонезия занимала 8-ю строчку в мире по объему участия в миротворческих силах ООН.

В настоящее время более 2800 индонезийских военнослужащих служат в восьми миротворческих миссиях ООН. Индонезийские военные служат в Ливане, Судане, ЦАР, Республика Конго, Мали, Южный Судан.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5808 случаев заражения коронавирусом.