Индонезия заняла 7-е место по объему участия в миротворческих миссиях ООН
Джакарта, 24 марта, 2022, 15:57 — ИА Регнум. Индонезия в 2021 году заняла 7-е место в мире по объему участия в миротворческих силах ООН, сообщает Sindonews.
U.S. Department of Defense
Индонезийские и американские солдаты
Последние три года Индонезия занимала 8-ю строчку в мире по объему участия в миротворческих силах ООН.
В настоящее время более 2800 индонезийских военнослужащих служат в восьми миротворческих миссиях ООН. Индонезийские военные служат в Ливане, Судане, ЦАР, Республика Конго, Мали, Южный Судан.
Как сообщало ИА REGNUM, по данным целевой группы по борьбе с COVID-19, в Индонезии за сутки выявили 5808 случаев заражения коронавирусом.