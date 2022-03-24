Москва, , 15:55 — REGNUM Решение польских властей о высылке 45 сотрудников российской дипмиссии — это сознательный шаг к разрушению двусторонних отношений. К демонтажу этих отношений Варшава приступила уже давно, говорится в опубликованном 24 марта заявлении МИД России.

Польша. Варшава Иван Шилов © ИА REGNUM

Российская сторона видит и будет учитывать в своих практических шагах, что действия Польши основаны на установках НАТО. Ответственность за происходящее целиком и полностью лежит на руководстве этой страны.

«Варшава приступила к опасной эскалации в регионе, исходя не из национальных интересов, а в рамках натовских установок, которые основаны на откровенной русофобии, возведенной в ранг официального курса», — заявили в МИД России.

Москва, подчеркивается в заявлении, не оставит без ответа враждебный выпад Варшавы. Ответ будет чувствительным для польских провокаторов и заставит их задуматься.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Польша объявила 45 сотрудников российских дипломатических учреждений персонами нон грата и заблокировала банковские счета российского посольства.

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