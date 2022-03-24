Сеул, 24 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. Один снаряд, предположительно межконтинентальная баллистическая ракета, был запущен из Северной Кореи 24 марта, сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

Haz.de Запуск. КНДР

По их словам, запуск ракеты произошел в 14:34 по местному времени.

Известно, что запуск баллистической ракеты был произведен с аэродрома Сунан, расположенного в окрестностях Пхеньяна, в сторону Японского моря.

По словам военных Южной Кореи, ракета пролетела около 1080 км, достигнув максимальной высоты 6,2 тыс. км. Уточняется, что скорость полета северокорейской ракеты составила 20 Махов (более 24 тыс. км в час).

С начала 2022 года это уже двенадцатый запуск, осуществленный КНДР.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд баллистических и крылатых ракет запустила в сторону Японского моря Южная Корея в качестве ответа на новый ракетный запуск КНДР.

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