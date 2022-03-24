Берн, , 15:52 — REGNUM Активы попавших под действие западных санкций жителей России в Швейцарии будут заморожены, однако их не конфискуют из-за отсутствия законодательной базы для этого. Об этом 24 марта заявил на пресс-конференции представитель Государственного секретариата по экономике (SECO) страны Эрвин Боллинджер.

Швейцария Ольга Шклярова © ИА REGNUM

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«В соответствии с многолетней практикой активы в рамках санкций блокируются, но не конфискуются. Санкции касаются ограничения распоряжаться имуществом, но, с другой стороны, оно остается у лиц, попавших под санкции», — сказал он.

При этом Боллинджер уточнил, что в стране отсутствует законодательная база, позволяющая конфискацию имущества или активов, которые находятся под санкциями.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что для того чтобы отразить информационную агрессию Запада, России в нынешней ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещения.