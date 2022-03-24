Оренбург, 24 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. В Оренбурге 24 марта глава города Сергей Салмин вступил в должность главы города, сообщает пресс-служба мэрии.

Пресс-служба администрации Оренбурга Сергей Салмин вступает в должность главы Оренбурга

Торжественная церемонии состоялась в зале заседаний администрации во второй половине дня. Салмин принес присягу горожанам.

Глава Оренбурга отметил, что следующие пять лет для муниципалитета очень важны. В планах кардинально улучшить городскую систему общественного транспорта, продолжать ремонтировать и реконструировать дороги, строить школы и детские сады, благоустраивать дворы и общественные территории. «Делать все, чтобы оренбуржцам жилось в нашем городе комфортно. Нам предстоит большая, серьезная работа. И я уверен, что вместе мы добьемся успеха!», — сказал он.

Напомним, конкурс на должность главы Оренбурга неоднократно переносили. Стоит отметить, что экс-мэр Владимир Ильиных подал в отставку в конце сентября 2021 года. На пост первого лица города претендовали 20 человек. Сегодня, 24 марта, горсовет рассмотрел две кандидатуры, представленные конкурсной комиссией. Победу одержал Сергей Салмин, ранее исполнявший обязанности мэра.