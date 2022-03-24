Весенний Санкт-Петербург

24 марта 2022 | Время чтения 1 мин

Дарья Драй, , 16:54 — REGNUM Все прошедшие дни жителей Санкт-Петербурга радует аномально тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным центра «Фобос», 24 марта Санкт-Петербург окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, а во второй половине дня север региона затронет и холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а по северу области пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег.

Температура воздуха +5… +7 °, по области +3… +8 °. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

Вид на Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Троицкий собор в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Вид на Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина на велосипеде на Троицкому мосту Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина на пробежке на Троицкому мосту Дарья Драй © ИА REGNUM Девушки прогуливаются по набережной Лебяжьей канавки Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Девушка в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Влюбленные в Летнем саду Дарья Драй © ИА REGNUM

Влюбленные на набережной реки Фонтанки Дарья Драй © ИА REGNUM

Мужчина на велосипеде Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на улице Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Жилые дома в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Улица Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на улице Санкт-Петербурга Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на улице Пестеля Дарья Драй © ИА REGNUM Горожане на улице Пестеля Дарья Драй © ИА REGNUM

Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

ЗСД-мост в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Лахта-центр в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Лахта-центр в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане на автобусной остановке Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане гуляют по Свердловской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Горожане гуляют по Свердловской набережной Дарья Драй © ИА REGNUM

Арсенальная набережная Дарья Драй © ИА REGNUM

Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге Дарья Драй © ИА REGNUM

Литейный мост Дарья Драй © ИА REGNUM

Петровская набережная Дарья Драй © ИА REGNUM

Петровская набережная Дарья Драй © ИА REGNUM

Весенний Санкт-Петербург Дарья Драй © ИА REGNUM

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