Весенний Санкт-Петербург

Дарья Драй,
24 марта 2022, 16:54 — REGNUM Все прошедшие дни жителей Санкт-Петербурга радует аномально тёплая погода с температурой воздуха выше климатической нормы.
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
По данным центра «Фобос», 24 марта Санкт-Петербург окажется под влиянием тёплого сектора североатлантического циклона, а во второй половине дня север региона затронет и холодный атмосферный фронт. Ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а по северу области пройдут дожди, местами переходящие в мокрый снег.
Температура воздуха +5… +7 °, по области +3… +8 °. Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
Вид на Санкт-Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Троицкий собор в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вид на Санкт-Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вид на Санкт-Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мужчина на велосипеде на Троицкому мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мужчина на пробежке на Троицкому мосту
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушки прогуливаются по набережной Лебяжьей канавки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мужчина в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Девушка в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Влюбленные в Летнем саду
Дарья Драй © ИА REGNUM
Влюбленные на набережной реки Фонтанки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Мужчина на велосипеде
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на улице Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Жилые дома в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Улица Санкт-Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на улице Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на улице Пестеля
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на улице Пестеля
Дарья Драй © ИА REGNUM
Стадион «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
ЗСД-мост в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лахта-центр в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Лахта-центр в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане на автобусной остановке
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане гуляют по Свердловской набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Горожане гуляют по Свердловской набережной
Дарья Драй © ИА REGNUM
Арсенальная набережная
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
Литейный мост
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петровская набережная
Дарья Драй © ИА REGNUM
Петровская набережная
Дарья Драй © ИА REGNUM
Весенний Санкт-Петербург
Дарья Драй © ИА REGNUM
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