Киев, 24 марта 2022, 15:50 — REGNUM Группа «Пошлая Молли» отказалась от своих выступлений в России. Об этом 24 марта сообщил солист коллектива Кирилл Бледный в своих соцсетях.

Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли»
Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли»
Скриншот видеоклипа группы «Пошлая Молли» на YouTube

Бледный отвечал на вопросы поклонников. Один из фанатов спросил, будут ли ещё концерты в РФ. «Нет, не будет», — коротко ответил музыкант.

ИА REGNUM напоминает, что Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) является украинским исполнителем. Он родился в 1997 году в Змиёве.

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