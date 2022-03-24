Киев, 24 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Группа «Пошлая Молли» отказалась от своих выступлений в России. Об этом 24 марта сообщил солист коллектива Кирилл Бледный в своих соцсетях.

Скриншот видеоклипа группы «Пошлая Молли» на YouTube Кирилл Бледный, солист группы «Пошлая Молли»

Бледный отвечал на вопросы поклонников. Один из фанатов спросил, будут ли ещё концерты в РФ. «Нет, не будет», — коротко ответил музыкант.

ИА REGNUM напоминает, что Кирилл Бледный (Кирилл Тимошенко) является украинским исполнителем. Он родился в 1997 году в Змиёве.