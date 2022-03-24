Москва, , 15:48 — REGNUM С вице-премьером Новаком трудно не согласиться. Не получится вводить фиксированные цены на какие-то отдельные товары — это приведет с их вымыванию с рынка, дефициту, спекуляциям, заявил корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор УК «УНИВЕР Сбережения» Виктор Шахурин.

Цены на продукты питания REGNUM

«На этом фоне начнется паника, люди начнут покупать массово в запас товары-заменители или те, которые, по их мнению, тоже могут резко пропасть.

На этом будет строиться целая инфраструктура черного рынка, которая начнет уже специально создавать перебои с теми или иными товарами и на этом наживаться.

Государству придется ограничивать в ценах все большую номенклатуру товаров, ограничивать экспорт.

Потом бизнес начнет закрывать производства и уже их придется брать под контроль. В итоге придется воссоздать единую систему планирования и монополию внешней торговли.

Всё это уже в России проходили в 1916—1921 гг., потом наблюдали в позднем СССР. Но, главное, никаких причин для столь радикальных мер у правительства сейчас нет.

Панический скачок цен уже позади, ситуация стабилизируется», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Александр Новак заявил, что переход к фиксированным ценам, как подобает мобилизационной экономике, в России не рассматривается.

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