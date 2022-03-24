Саратов, , 17:46 — REGNUM Депутату Госдумы Валерию Рашкину (КПРФ) суд в Саратове 24 марта изменил меру пресечения. Об этом сообщил адвокат Константин Лазарев.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

«Суд в четверг провел предварительные слушания по делу, отменив меру пресечения в виде запрета определенных действий и заменив ее на более мягкую — подписку о невыезде», — цитирует ТАСС защитника.

Кроме этого, суд отказал Рашкину в назначении штрафа, рассмотрение дела по существу запланировано 31 марта.

Согласно предъявленному обвинению, парламентарию грозит штраф от 500 тыс. до 1 млн рублей, или лишение свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 29 октября 2021 года Рашкин убил лося на территории охотничьего хозяйства в Саратовской области, при этом у него не было разрешения на охоту. После этого депутат спрятал карабин, разделал лося и поместил части туши в автомобиль.

Сам депутат считает возбужденное уголовное дело политизированным.

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