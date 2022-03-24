Брюссель, 24 марта 2022, 15:47 — REGNUM В столице Бельгии Брюсселе мужчины бросил стеклянную бутылку в сторону автомобильного кортежа президента Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом 24 марта сообщает издание Sudinfo.
Отмечается, что бросивший бутылку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно опубликованному видео, он стоял на значительном расстоянии от пути следования кортежа.
Как сообщало ИА REGNUM, Байден вылететь в Европу для обсуждения с союзниками ситуации вокруг Украины, общей политики в отношении России и введения в действие нового пакета санкций против Москвы.