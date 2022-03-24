Брюссель, 24 марта, 2022, 15:47 — ИА Регнум. В столице Бельгии Брюсселе мужчина бросил стеклянную бутылку в сторону автомобильного кортежа президента Соединенных Штатов ДжоБайдена. Об этом 24 марта сообщает издание Sudinfo.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Отмечается, что бросивший бутылку мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Согласно опубликованному видео, он стоял на значительном расстоянии от пути следования кортежа.

«Пьяный мужчина действительно со значительного расстояния бросил бутылку в направлении кортежа, сопровождающего американского президента. Мы незамедлительно задержали его», — цитирует издание слова официального представителя брюссельской полиции Ильсе Ван Декир.

Как сообщало ИА REGNUM, Байден вылетел в Европу для обсуждения с союзниками ситуации вокруг Украины, общей политики в отношении России и введения в действие нового пакета санкций против Москвы.