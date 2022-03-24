* ИГ — запрещённая в России организация

Мосул, Ирак, , 15:53 — REGNUM Вооружённые силы Ирака совместно с силами федеральной полиции и проправительственного ополчения провели антитеррористическую операцию на севере страны. Об этом 24 марта сообщает Al-Sumariya.

Мосул Mstyslav Chernov

По данным журналистов, четверо террористов были задержаны на территории провинций Анбар и Нейнава, ранее являвшихся главным оплотом группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

У боевиков были изъяты запасы оружия, взрывчатки и комплектующих для создания самодельных взрывных устройств. Ранее силы безопасности Ирака ликвидировали другую ячейку боевиков, действовавшую в провинции Салахуддин.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.