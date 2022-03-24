Тбилиси, 24 марта, 2022, 15:44 — ИА Регнум. НАТО играет большую роль в вопросах безопасности Грузии. Об этом 24 марта заявила грузинский президент Саломе Зурабишвили, выступая перед участниками учений НАТО-Грузия на военной базе под Тбилиси.

(сс) gipajournos Саломе Зурабишвили

«Для нашего региона, Европы, мира и в первую очередь Грузии в этот сложнейший период особо важным является беспрерывное развитие оборонных способностей, усиление устойчивости и повышение совместимости со стандартами НАТО», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что для Грузии особо важно развивать направление кибербезопасности. Это нужно, как заявила президент, для того чтобы страна выстояла перед «глобальными вызовами».

Напомним, учения НАТО — Грузия будут проходят на территории учебного центра в Крцаниси. Цель обучения — повышение сплочённости подразделений. В учениях принимают участие военнослужащие из 23 стран, которые входят в Североатлантический альянс, либо являются его союзниками.