Оттава, , 15:49 — REGNUM Канадский актёр Пабло Шрайбер поделился информацией о своих переговорах с Marvel о роли в кинокомиксе «Росомаха». Соответствующую информацию приводит 24 марта ComicBook.

Пабло Шрайбер Скриншот YouTube

«Мы какое-то время флиртовали с этой идеей. Безусловно, это была бы фантастика, это был бы кастинг мечты. На самом деле, он мой любимый герой, с детства комиксы о Росомахе всегда были моими любимыми», — заявил актёр. Примечательно, что в 2021 году в сети появились слухи о том, что Хью Джекман больше не вернётся к роли Росомахи, однако позднее продюсер Кевин Файги опроверг эти сведения.

Напомним, что Пабло Шрайбер также принял участие в съёмках Halo. Премьера фантастического боевика запланирована на 24 марта 2022 года.

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