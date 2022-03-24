Москва, , 15:43 — REGNUM Заградительные пошлины в размере 25% на ввоз китайских товаров были введены в 2018 году президентом США Дональдом Трампом в рамках его экономической войны с Китаем, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артём Лютик.

«Целью торговой войны было принудить КНР покупать больше американских товаров. Но сейчас, на фоне отказа от российских нефти и газа, а также в свете того, что инфляция еще до начала конфликта достигла 40-летних максимумов, властям США приходится чем-то жертвовать, чтобы не уронить уровень жизни американцев слишком уж сильно.

Точно так же США вынуждены были пойти на некоторые уступки Венесуэле и предлагать компромисс Ирану. Вести экономическую войну сразу со всем миром оказывается слишком накладно.

Но, не исключено, что в обмен на этот шаг американская сторона будет пытаться получить какие-то уступки и от Пекина», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, США восстановили 352 исключения до конца 2022 года из таможенных пошлин в отношении товаров из списка облагаемой пошлинами продукции из Китая.

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