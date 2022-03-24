Минск, , 15:41 — REGNUM Предложение Польши по вводу миротворцев на Украину означает начало третьей мировой войны. Об этом 24 марта сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Вы же видите, очумевшие эти поляки, они уже предлагают: давайте создадим миротворческие силы тысяч 100 и введем через Львов на Украину. Вы понимаете, что это третья мировая война. И вы что, думаете, мы в стороне останемся беленькими и пушистенькими? Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы даже не успеем пискнуть!» — сказал Лукашенко на совещании в Минске.

Он отметил, что в этом случае за страну «цепляться зубами и держаться», и сложившаяся сейчас ситуация «очень напряжённая».

Как сообщало ИА REGNUM, двенадцать человек вели шпионскую деятельность в Белоруссии в пользу Украины, пользуясь дипломатическим прикрытием.