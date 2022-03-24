Жиздра, Калужская область, 24 марта 2022, 15:49 — REGNUM В Жиздринском районе Калужской области прокуратура помогла установить статус ребенка-инвалида несовершеннолетней девочке. Об этом 24 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.
Прокуратура Жиздринского района Калужской области провела проверку по обращению матери несовершеннолетней девочки по вопросу длительного неоформления лечебным учреждением документов для установления статуса ребенок-инвалид, в связи с перенесенным заболеванием. Проверка установила нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации в части своевременности направления документов на медико-социальную экспертизу. В связи с выявленными нарушениями в адрес главного врача медицинского учреждения было внесено прокурорское представление.
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