Жиздра, Калужская область, 24 марта, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В Жиздринском районе Калужской области прокуратура помогла установить статус ребенка-инвалида несовершеннолетней девочке. Об этом 24 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора области по взаимодействию со СМИ и общественностью, правовому обеспечению Искрина Басулина.

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Прокуратура Жиздринского района Калужской области провела проверку по обращению матери несовершеннолетней девочки по вопросу длительного неоформления лечебным учреждением документов для установления статуса ребенок-инвалид, в связи с перенесенным заболеванием. Проверка установила нарушения требований законодательства о социальной защите инвалидов в Российской Федерации в части своевременности направления документов на медико-социальную экспертизу. В связи с выявленными нарушениями в адрес главного врача медицинского учреждения было внесено прокурорское представление.

«В результате вмешательства прокуратуры лечебным учреждением в кратчайший срок оформлены документы и направлены в региональное учреждение медико-социальной экспертизы. В течение одного дня в заочной форме ребенку установлен статус ребенок-инвалид сроком до 18 лет», — отметила Искрина Басулина.