Москва, 24 марта 2022, 15:34 — REGNUM К финансированию биологических лабораторий на Украине причастен инвестиционный фонд, возглавляемый Хантером Байденом. Об этом 24 марта заявили в Министерстве обороны России.
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В министерстве рассказали, что возглавляемый Байденом-младшим фонд причастен к финансированию лабораторий, находящихся на территории Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, министерство обороны США причастно к разработке компонентов биологического оружия на Украине, заявили в Минобороны России. Отмечается, что Пентагон намеревался протестировать незарегистрированные медицинские препараты на украинских военных.