Москва, , 15:33 — REGNUM Россия хочет, чтобы «недружественные страны», включая страны ЕС и США, платили за российский газ в рублях. Это новая директива президента Владимира Путина, пытающегося использовать пользующиеся спросом ресурсы своей страны, чтобы противостоять шквалу западных санкций, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик группы компаний CMS Владимир Сагалаев.

Газ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Большинство существующих контрактов на поставки газа в ЕС содержат в себе возможность оплаты газа за рубли. Как будет решаться данный вопрос — пока не совсем понятно, ведь любые изменения в контракте, скорее всего, вызовут судебную тяжбу.

Скорее всего, ЕС пойдёт на перезаключение контрактов с сохранением прежних условий, потому что, если нет — им придётся платить за газ по биржевым ценам, что на данный момент в несколько раз дороже долгосрочных фьючерсов от Газпрома.

Что это может дать России?

В краткосрочной перспективе это окажет сильную поддержку слабеющему российскому рублю за счёт увеличения спроса на него. Основной денежный оборот в связке Россия-Европа составляют энергоносители, куда Россия поставляет около 45% импорта.

Если Европа будет вынуждена покупать рубли для реализации оборота в должном объёме, то фактическая привязка к доллару и евро любого товара в нашей стране теряет всякий смысл.

Европа будет торопиться с покупкой дешёвых (на данный момент) рублей, чтобы потом платить ими за газ.

То есть в дальнейшей перспективе Европе будет выгоден сильный рубль, так как, скупив рубли по текущим ценам, они в дальнейшем смогут купить на них больше газа, и чем больше они купят условно «дешёвых рублей», тем больше ресурса получат в будущем.

Соответственно, это положительно скажется в моменте на курсе рубля и укрепит его. Так, сразу после заявления России, рубль резко укрепился по отношению к доллару и евро примерно на 7%, а цены на газ в ЕС выросли.

С другой стороны, в долгосрочной перспективе Россия может полностью потерять рынок сбыта ЕС. В 2021 году совокупный экспорт энергоносителей составлял примерно $500 млрд.

Россия пошла на беспрецедентное решение — обязать импортёра ещё и покупать валюту, которая только что была 75 рублей за доллар, а затем упала на 38%. Такая волатильность курса — это дополнительные риски для импортёра.

Захочет ли он брать такие риски? Пока выбора нет, то да, а когда появятся альтернативы — то вряд ли. Переведя клиентов на оплату рублями, Россия долгосрочно может потерять рынок сбыта.

Просуммировав все можно сделать вывод, что в случае реализации данного сценария в Европе, ЦБ вообще не придётся применять свои заблокированные валютные резервы для стабилизации курса рубля (учитывая ещё и правило продажи 80% валютной выручки наших экспортёров).

Рубль может окрепнуть и стабилизироваться до любых значений, по которым Европе будет комфортно обеспечивать свою экономику дешёвым сырьём. Где Европе будет комфортно? Время покажет.

Сейчас этого не знают даже ведущие мировые банки, так как с рублёвым газом нужно пересчитывать всю экономику на ближайшие годы.

Более того, газ — это только начало. Скорее всего, в дальнейшем РФ переведёт на оплату в рублях не только энергоносители, но и весь свой экспорт, включая металлы, уголь, уран, пшеницу и т.п.

Шаг назад может быть сделан только в случае разблокировки валютных резервов ЦБ РФ, возобновления купонных выплат Российским держателям в валюте и снятия санкций, блокирующих экспорт РФ. Вот такой вот ультиматум.

Это игра с высокими ставками: либо Запад уступает и выполняет требования РФ, либо он сопротивляется и рискует увидеть, как далеко может зайти Россия, препятствуя поставкам газа.

Теперь дело осталось за Европой, и за конкретными участниками ЕС. На одной чаше весов стоит возможность продолжить экономический рост экономики ЕС «за рубли», на другой — американские друзья со своими санкциями, рецессией, сотней тысяч безработных, остановка заводов и растущая инфляция.

Возможно, США пойдут на встречу и разрешат Европе платить в рублях за Российский газ. Неясно, что произойдёт, если ЕС откажутся от газа.

Доллар, конечно, пока никуда не денется, и статус мировой резервной валюты сиюминутно не потеряет. Но тем не менее, сдвиги уже имеются.

Россия двигалась к «дедолларизации» своей экономики в течение уже многих лет, с момента введения западных санкций, настало время решительных действий. В общем, намечается беспрецедентное «историческое решение». Стоит следить за ситуацией», — полагает эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мара президент России Владимир Путин поручил перевести оплату за российский природный газ на рубли для недружественных стран.

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