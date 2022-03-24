Москва, , 15:50 — REGNUM Блогер и участник лейбла Black Star Егор Шип выпустил песню под названием «Гаджет». О выходе трека он сообщил в своих соцсетях 24 марта.

Егор Шип Скриншот с YouTube

Шип написал текст песни в соавторстве с Александром Михеевым и Максимом Иваником. Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках с 24 марта 2022 года.

Ранее Егор Шип предложил записать совместный трек певице Ларисе Долиной. Артистка приняла предложения блогера — возможная дата выхода песни пока неизвестна.

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