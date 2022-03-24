Москва, 24 марта, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Блогер и участник лейбла Black Star Егор Шип выпустил песню под названием «Гаджет». О выходе трека он сообщил в своих соцсетях 24 марта.

Скриншот с YouTube Егор Шип

Шип написал текст песни в соавторстве с Александром Михеевым и Максимом Иваником. Композиция доступна для прослушивания на всех цифровых площадках с 24 марта 2022 года.

Ранее Егор Шип предложил записать совместный трек певице Ларисе Долиной. Артистка приняла предложения блогера — возможная дата выхода песни пока неизвестна.