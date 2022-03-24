Саратов, 24 марта, 2022, 15:52 — ИА Регнум. У саратовского агропромышленного комплекса уже накоплен восьмилетний опыт адаптации в режиме санкций и выхода на импортозамещение. Об этом 24 марта заявил губернатор Валерий Радаев, посещая Балаковский район.

Светлана Шаповалова Аграрии

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«Санкции выбили агропромышленный комплекс из «зоны комфорта». Но это должно помочь собрать в кулак собственные силы, внутренние резервы, использовать наш потенциал», — отметил глава Саратовской области.

По словам губернатора, необходимо в кратчайшие сроки мобилизоваться и расширить мощности по ключевым направлениям, прежде всего — по производству семенного материала и кормов. Аграриям предстоит переориентироваться на новых поставщиков и рынки сбыта.

Также губернатор поручил увеличить посевные площади сахарной свёклы, чтобы полностью загрузить местные заводы.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области в этом году посевная площадь составит более 4 млн гектаров, из них на зерновые и зернобобовые приходится 2,248 млн гектаров.

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