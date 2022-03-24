Москва, , 15:31 — REGNUM Для того чтобы отразить информационную агрессию Запада, России в нынешней ситуации необходима мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещении. Об этом 24 марта на втором заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению заявил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский.

Открытая лекция Владимира Мединского Дарья Драй © ИА REGNUM

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«Нам нужна мобилизация всех возможностей в сфере исторического просвещения. Довести до каждого преподавателя, работника культуры, до каждого музейщика, кинопродюсера, режиссёра: всё, другое время, другая эпоха», — подчеркнул помощник главы государства.

Мединский добавил, что люди сейчас живут «в учебнике истории, прямо внутри».

«И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке», — указал председатель РВИО.

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Как сообщало ИА REGNUM, после начала специальной военной операции России по демилитаризации и денацификации Украины против Москвы западные страны буквально объявили экономическую войну, информационная война против России вышла на новый беспрецедентный уровень. Так, в посольстве России в США заявили, что американские средства массовой информации в своих сообщениях о происходящем на Украине переходят все границы. Дипломаты подчеркнули, что «пресса действует по принципу «в информационной войне все средства хороши».

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