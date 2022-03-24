Минск, , 15:37 — REGNUM Двенадцать человек вели шпионскую деятельность в Белоруссии в пользу Украины, пользуясь дипломатическим прикрытием. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил 24 марта на совещании в Минске.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, украинские «подкрышники» сидели под дипломатическим прикрытием, и вместо того, чтобы «ездить и смотреть», стали «шпионить и пакостить». Теперь их «выкинули» из страны.

«Их вон хватает. От международных этих шпионов, целая кодла. Даже в нашей Украине там. Мы же их видели — 12 человек», — приводит слова Лукашенко БелТА.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии останется только пять украинских дипломатов. При этом все белорусские дипломаты покинули Украину.

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