Белград, 24 марта, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Самые влиятельные государства ЕС достигли молчаливого согласия не ставить Белграду ультиматум по поводу присоединения к антироссийским санкциям, но только до завершения выборного процесса в Сербии в апреле этого года. Об этом 24 марта сообщило издание Nova, ссылаясь на «высокопоставленные источники» в странах ЕС и НАТО.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

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"ЕС понимает Сербию и ее специфичное положение, но только до 4 апреля, вернее, до окончания выборов. Если президент Александр Вучич и его партия победят на выборах, мы ожидаем, что Сербия приведет в согласие с политикой ЕС свою политику по отношению к РФ уже на второй неделе апреля. Если победит оппозиция — срок будет продлен до формирования нового правительства», — цитирует издание слова неназванного источника из «одной из ведущих стран ЕС».

Тем временем дипломатический источник издания в Брюсселе подчеркивает, что власти в Белграде «уже сейчас знают, какие красные линии в отношениях с ЕС нельзя переходить» для того, чтобы самим не попасть под европейские санкции.

Источник уточнил, что первая красная линия относится к «Газпрому» и другим российским компаниям, для которых уже «нет места в ЕС, и поэтому не может быть места и в Сербии», так как эта страна с подписанием Соглашения о стабилизации и ассоциации с Брюсселем фактически стала частью экономического пространства ЕС.

«Белград должен найти модель для того, чтобы избавиться от всех российских компаний на своей территории. Единственной возможной поблажкой на переходный период могла бы быть покупка контрольного пакета акций «Нефтяной индустрии Сербии», — заявил неназваный дипломатический источник изданию Nova.

ЕС не оставит Сербию в беде, если она присоединится к антироссийским санкциям, утверждает издание, ссылаясь на источник в дипломатических кругах в Брюсселе.

Напомним, что ранее лидер сербского движения «Освобождение» Младжан Джорджевич обвинил президента Сербии Александра Вучича в подготовке «национализации Нефтяной индустрии Сербии (НИС)», которая в настоящее время принадлежит российской компании «Газпром нефть».