Краснодар, , 15:26 — REGNUM Ещё 100 тонн гуманитарной помощи отправлено жителям Херсонской области Украины из Краснодарского края утром 24 марта, сообщили в пресс-службе администрации региона.

Отправка гуманитарной помощи Пресс-служба администрации Краснодарского края

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Груз отправлен из Славянска-на-Кубани на десяти грузовых автомобилях. Партия гуманитарной помощи собрана при участии Краснодарского регионального отделения партии «Единая Россия», объединенного волонтерского штаба «МыВместе», индивидуальных предпринимателей, жителей края. Всего удалось собрать и отправить в Херсонскую область 98,5 тонны продуктов питания и 1,5 тонны предметов личной гигиены.

Груз будет доставлен в Армянск, откуда крымским автотранспортом при поддержке Министерства обороны РФ будет отправлен в Херсонскую область.

Отметим, это уже третья партия гуманитарного груза, отправленная из Краснодарского края.