Москва, 24 марта, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Министр обороны России СергейШойгу провел 24 марта совещание по выполнению гособоронзаказа в условиях санкций, сообщили в российском оборонном ведомстве.

Минобороны России Сергей Шойгу

«Шойгу провел совещание по вопросам выполнения предприятиями ОПК государственного оборонного заказа в условиях санкционного давления западных стран на оборонную промышленность Российской Федерации», — сообщили в Минобороны.

В ведомстве добавили, что по итогам совещания выработаны конкретные предложения для доклада руководству страны.