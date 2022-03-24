Эль-Хасака, Сирия, , 15:29 — REGNUM Несовершеннолетняя девочка погибла, а ее сестра и мать получили ранения в результате взрыва противопехотной мины в сирийской провинции Хасака. Об этом 24 марта сообщает SANA со ссылкой на источники.

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По данным журналистов, инцидент произошёл недалеко от деревни Аль-Манаджир, расположенной на северо-западе провинции. Данная территория находится под контролем вооружённых группировок, получающих поддержку со стороны Турции.

Источники отметили, что мина была установлена террористами, в рамках борьбы различных группировок за контроль над регионом.