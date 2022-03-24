Москва, 24 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Оплата загруженными в сервис Apple Pay картами проходит без ограничений, сообщили 24 марта представители платёжной системы.

Card.mironline.ru Карта «Мир»

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Уточняется, что со стороны Национальной системы платёжных карт (НСПК) всё работает в штатном режиме.

Ранее в СМИ появились данные о сбоях в работе сервиса Apple Pay с картами российской платёжной системы «Мир». В частности, отмечалось отсутствие возможности добавить новые карты.