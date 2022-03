Додома, , 15:48 — REGNUM Танзанийский рэпер Diamond Platnumz (Насибу-Абдул Джума Иссак) поделился новым видео под названием Fine. Выход ролика состоялся 24 марта на YouTube-канале музыканта.

Diamond Platnumz Скриншот YouTube

По сюжету видеоработы, музыкант оказывается на военной базе, где впоследствии начинается вечеринка. Съёмки клипа проходили в Танзании.

Напомним, что Diamond Platnumz начал музыкальную деятельность в 2006 году, опубликовав дебютный сингл Toka Mwanzo. 11 марта 2022 года исполнитель представил новый студийный альбом First Of All.

Читайте ранее в этом сюжете: Певица Beabadoobee снялась в новом клипе вместе со своими поклонниками

Читайте развитие сюжета: «Пошлая Молли», T-Fest и Face проведут благотворительный концерт