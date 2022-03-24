Лондон, , 15:24 — REGNUM Основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили выиграл судебное дело против швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщает Financial Times.

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным журналистов, суд на Бермудах постановил, что у Иванишвили похитили более $500 млн переданных банку под управление. Credit Suisse будет обязан вернуть эту сумму.

Деньги у грузинского «олигарха» похитил банкир Патрис Лескадро. Его за это осудили в 2018 году по статье «Мошенничество». Следствие выяснило, что банкир более десяти лет выводил деньги, принадлежащие Иванишвили.

В банке утверждали, что были не в курсе мошенничества Лескадро и отказывались возвращать деньги.

Стоит отметить, что с Credit Suisse судятся ещё четыре клиента банка, которые пострадали от действий Лескадро.