Лондон, 24 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили выиграл судебное дело против швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщает Financial Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Бидзина Иванишвили

По данным журналистов, суд на Бермудах постановил, что у Иванишвили похитили более $500 млн переданных банку под управление. Credit Suisse будет обязан вернуть эту сумму.

Деньги у грузинского «олигарха» похитил банкир Патрис Лескадро. Его за это осудили в 2018 году по статье «Мошенничество». Следствие выяснило, что банкир более десяти лет выводил деньги, принадлежащие Иванишвили.

В банке утверждали, что были не в курсе мошенничества Лескадро и отказывались возвращать деньги.

Стоит отметить, что с Credit Suisse судятся ещё четыре клиента банка, которые пострадали от действий Лескадро.