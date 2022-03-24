Бывший премьер-министр Грузии отсудил у швейцарского банка $500 млн
Лондон, 24 марта, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Основатель правящей партии «Грузинская мечта», бывший премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили выиграл судебное дело против швейцарского банка Credit Suisse. Об этом сообщает Financial Times.
По данным журналистов, суд на Бермудах постановил, что у Иванишвили похитили более $500 млн переданных банку под управление. Credit Suisse будет обязан вернуть эту сумму.
Деньги у грузинского «олигарха» похитил банкир Патрис Лескадро. Его за это осудили в 2018 году по статье «Мошенничество». Следствие выяснило, что банкир более десяти лет выводил деньги, принадлежащие Иванишвили.
В банке утверждали, что были не в курсе мошенничества Лескадро и отказывались возвращать деньги.
Стоит отметить, что с Credit Suisse судятся ещё четыре клиента банка, которые пострадали от действий Лескадро.