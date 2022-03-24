Элиста, , 15:22 — REGNUM В Элисте прокуратура потребовала снести аварийный дом, который был расселён ещё в 2016 году. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском надзорном ведомстве.

Дом под снос Екатерина Булатова © ИА REGNUM

В ходе прокурорской проверки выяснилось, что многоквартирный дом на улице Хомутникова должен был быть расселён до конца 2016 года, снесён — до 1 июля 2017 года. Однако ветхое здание до сих пор на месте.

Городская прокуратура направила в суд исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации Элисты с требованием снести дом в течение одного месяца после принятия судом решения.

Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объёме.