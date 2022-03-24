Париж, , 15:21 — REGNUM Представитель правительства Франции Габриэль Атталь объяснил, что, пока французские компании соблюдают введенные санкции, они могут свободно выбирать, продолжать или нет свою деятельность в России, передает BFM TV.

Французский флаг Cyril Plapied

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«Леруа Мерлен» и «Ашан», например, на этой неделе вновь заверили, что не будут закрывать свои магазины в России.

«Санкции приняты. Мы просим французские компании применить санкции, которые, в частности, заключаются в том, чтобы не делать новых инвестиций в Россию. Некоторые сами решают уйти из России, это их собственное решение», — отметил Габриэль Атталь.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон объявил о создании «продовольственного талона», предназначенного для самых скромных домохозяйств.

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