Шри-Джаяварденепура-Котте, , 15:21 — REGNUM В результате произошедшего на Шри-Ланке экономического кризиса в островном государстве наблюдается дефицит всего — от бензина и газа до продуктов питания, лекарств и других товаров. Об этом 24 марта сообщает издание Outlook.

Карта Шри-Ланки Photojournal.jpl.nasa.gov

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Отмечается, что введенные странами Запада антироссийские санкции из-за ситуации на Украине, способствовавшие резкому скачку цен на нефть, еще больше усилили проблемы страны.

Также указывается, что из-за экономического кризиса наблюдается быстрый рост цен на основные продукты питания, в стране наблюдаются огромные очереди за ними и во многих магазинах уже опустели полки.

Кроме того, на бензиновых заправках также скопились огромные очереди и наблюдаются потасовки автовладельцев, из-за чего к охране автозаправочных станций правительством страны были привлечены военные.

При этом на фоне такого экономического коллапса люди массово стали выходить на протесты, требуя отставки президента страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта стало известно, что на охрану топливных станций Шри-Ланки выведены военнослужащие.