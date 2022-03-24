Москва, , 15:19 — REGNUM Ключевой задачей для стабилизации стоимости строительства в современных экономических условиях является сдерживание роста внутренних цен на основные ценообразующие строительные материалы, заявила корреспонденту ИА REGNUM ассистент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Лаврова.

Рабочие на стройке

«Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП) предложил установить в России эталонные цены на стройматериалы для государственных строек и создать единый федеральный центр поставщика, подведомственный Минстрою.

Данная мера нацелена на создание механизма ценообразования, позволяющего в некоторой степени усилить контроль за рынком и максимально снизить число посредников при закупке строительных материалов.

Таким образом, планируется минимизировать вероятность необоснованного роста, что поддержит стройотрасль в секторе реализации проектов с государственным участием.

Для реализации предложенной меры потребуется создание Единого федерального центра поставщиков, который будет вести аналитику формирования цен на строительные материалы и их количественной потребности для государственных строек.

Кроме этого, потребуется заключение прямых контрактов с производителями стройматериалов и совершенствование логистических цепочек», — пояснила эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в России на стройматериалы для возведения школ, больниц, детсадов могут установить эталонные цены. С таким предложением к правительству обратился Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП).

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