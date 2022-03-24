Кострома, 24 марта, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Торговые сети в Костромской области пообещали ограничить наценку на хлеб на уровне 5%. Об этом сообщает администрация региона. Этот уровень является минимальным и позволят покрывать расходы на транспортировку и себестоимость продаж.

Анна Алябьева ИА REGNUM Хлеб

Напомним, ранее о значительном превышении показателя областным властям рассказали хлебопёки. В ряде случаев наценка доходила до 30%.

Проверка департамента экономического развития подтвердила информацию. После этого с сетями состоялся «серьезный разговор», после которого они приняли предложение администрации.

В Костромской области хлебопечением занимаются 40 предприятий. Крупнейшие из них — «Русский хлеб», Галичский хлебокомбинат, Хлебозавод No4, «Вектор+», «Нерехтахлебопродукт», 1-й Шарьинский хлебозавод. В 2021 году ограничить цены на хлеб с условием получения федеральных субсидий на возмещение части затрат согласились лишь 10 из них.

В 2022 году департаменту АПК поручено договориться об ограничении отпускной цены на социально-значимый товар со всеми производителями. В случае, если это произойдёт, местным предпринимателям направят 16 млн рублей федеральных и региональных средств.