Москва, 24 марта, 2022, 15:17 — ИА Регнум. Общероссийский народный фронт возложил цветы к посольству Сербии в годовщину варварской агрессии НАТО в отношении Югославии. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе организации.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Цветы

«Сегодня 23-я годовщина начала бомбардировок Союзной Республики Югославии. Агрессия против этой страны была совершена блоком НАТО, который, действуя в обход ООН, проигнорировал международное право», — сказали в фонде.

Как сообщало ИА REGNUM, сербский президент Александр Вучич заявил, что агрессия НАТО против Сербии в 1999 году показала отсутствие морали и ценностей у Североатлантического альянса, несмотря на множество разговоров об этом. Он добавил, что эти же страны сейчас обвиняют Россию за проведение специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

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Напомним, бомбардировки Югославии со стороны НАТО, который вмешался в конфликт между албанскими сепаратистами с сербскими вооружёнными силами и полицией, начались 24 марта 1999 года и длились 78 дней. По данным властей Сербии, в результате этих варварских бомбардировок погибли по меньшей мере 2,5 тыс. человек, ранения получили более 12,5 тысячи, в том числе 2,7 тыс. детей. На Сербию было сброшено около 22 тыс. тонн снарядов различной мощности, в том числе 37 тыс. кассетных бомб и 11 тонн урановых боеприпасов.

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