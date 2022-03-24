Элиста, , 15:13 — REGNUM В Калмыкии за превышении должностных полномочий вынесен приговор в отношении заместителя дежурного помощника начальника колонии-поселения №3. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском управлении СКР.

Колония Пресс-служба СУ СКР по Саратовской области

Следствием и судом установлено, что 18 сентября 2021 года фигурант уголовного дела избил осужденного. Спустя три дня сотрудник колонии при проведении проверки по данному происшествию заставил подчинённых дать следователям заведомо ложные показания.

Суд назначил сотруднику колонии-поселения пять лет лишения свободы условно и оштрафовал на 50 тыс. рублей.

Приговор в законную силу пока не вступил.