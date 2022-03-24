Саратов, 24 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. На борьбу с распространением «мышиной лихорадки» выделено из резервного фонда правительства Саратовской области 2 млн рублей. О подписании соответствующего распоряжения 24 марта сообщил вице-губернатор Роман Бусаргин.

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Выделенные средства направят на обработку территорий от грызунов лесопарка «Кумысная поляна». В регионе, по словам председателя правительства Саратовской области, есть природный очаг данного опасного для человека заболевания.

Кумысная поляна является излюбленным место отдыха жителей, поэтому ее территория должна быть комфортной и безопасной, подчеркнул Бусаргин.

Как сообщало ИА REGNUM, в период с января по апрель 2021 года в России было зарегистрировано 233 случая геморрагической лихорадки с почечным синдромом.

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