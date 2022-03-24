Екатеринбург, 24 марта, 2022, 15:12 — ИА Регнум. В Екатеринбурге на базе «Ельцин-центра» предлагают открыть Дворец ветеранов. Об этом в соцсети «ВКонтакте» написал депутат свердловского Заксобрания Вячеслав Вегнер («Единая Россия»).

Иван Шилов ИА REGNUM Ельцин-центр

Он отметил, что к нему часто обращаются граждане по поводу «Ельцин-центра», в том числе и те, которые требуют его закрытия. А не так давно ветераны Вооружённых сил предложили рассмотреть вопрос о создании там Дворца ветеранов.

«Сразу скажу, что частично я с ними согласен, потому что слишком долго общаюсь с ветеранами и прекрасно понимаю их негодование», — отметил Вегнер.

Он также добавил, что «Ельцин-центр» представляет собой отличный музей и культурный центр. Здесь уважают демократию и разные мнения. Но сегодня руководство «Ельцин-центра» позволяет себе призывать Россию остановить спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. При этом Вегнер напомнил, что сам Борис Ельцин проводил такие спецоперации, в частности, против прикинувшихся демократами сепаратистов или против альтернативных демократов из Дома Советов России, прозванных тогда «красно-коричневой угрозой».

«Думаю еще, что нужно обязательно передать это обращение одному из попечителей «Ельцин-центра» — генералу Шойгу… как только он немного освободится от своей теперешней задачи. Направлю ему такую просьбу от ветеранов», — пообещал Вегнер.

Как сообщало ИА REGNUM, требования закрыть «Ельцин-центр» звучат уже много лет от самых разных представителей. Напомним, открыли его в 2015 году.