Воркута, Коми, 24 марта, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В Воркуте обнаружены тела мужчины и женщины, пропавших без вести 20 февраля, сообщает СУ СКР по республике Коми.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Гаражи

По данным ведомства, 34-летний мужчина и 36-летняя женщина пропали после посещения ночного клуба. В ночь на 24 марта их тела с признаками насильственной смерти были обнаружены в одном из гаражей.

Личность подозреваемого установлена, он задержан.

Как сообщало ИА REGNUM, житель Чувашии отрубил жене голову.