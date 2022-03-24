МГЕР провела более 100 акций в рамках всероссийского марафона добрых дел
Москва, 24 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. С 15 по 24 марта во всех регионах страны активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели более 100 акций, участие в которых приняли 540 молодогвардейцев: активисты оказывали помощь людям из ЛДНР в пунктах временного размещения, проводили акции по сдаче донорской крови и передавали корм приютам для бездомных животных. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.
По его словам, к примеру, только в Алтайском крае активисты сдали более десяти литров донорской крови. На средства, вырученные в ходе донации, молодогвардейцы приобретут канцелярию, книги и развивающие игры для детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.
В пункте временного размещения в Тульской области активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали для детей мастер-класс по пряничному делу, а также творческие занятия по рисованию в рамках проекта «Стены смыслов». Лучшие работы будут перенесены с листа бумаги на фасады социальных учреждений Тульской области. Дети из Донбасса участвуют в проекте «Стены смыслов» не первый раз. Рисунок 6-летнего Артёма Стукова из Луганской Народной Республики уже нанесен на стену возле «Дома заботы» в городе Новомосковск. Кроме того, для детей из Донбасса молодогвардейцы организовали экскурсию по Тульскому Кремлю: они посетили музей и выставочный зал, где познакомились с историей региона.
В Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Ярославской областях, Ставропольском крае и Чувашской Республике активисты передали в приюты для бездомных животных 481 кг корма.
Напомним, ежегодно ко Дню добрых дел активисты «Молодой Гвардии Единой России» организуют марафон добрых дел, в ходе которого оказывают помощь нуждающимся.