Москва, 24 марта, 2022, 15:08 — ИА Регнум. С 15 по 24 марта во всех регионах страны активисты «Молодой Гвардии Единой России» провели более 100 акций, участие в которых приняли 540 молодогвардейцев: активисты оказывали помощь людям из ЛДНР в пунктах временного размещения, проводили акции по сдаче донорской крови и передавали корм приютам для бездомных животных. Об этом заявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов.

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«В рамках проведения марафона особое внимание решили уделить оказанию помощи тем, кто в этом особенно нуждается. В пунктах временного размещения людей из ЛНР и ДНР молодогвардейцы организовали мастер-классы, экскурсии, походы в музеи для детей эвакуированных жителей Донбасса. Организовали донорские акции, во время которых активисты сдали более 50 литров крови. Молодогвардейцы также оказали помощь приютам для бездомных животных: передали питомцам порядка 500 кг корма», — рассказал Антон Демидов.

По его словам, к примеру, только в Алтайском крае активисты сдали более десяти литров донорской крови. На средства, вырученные в ходе донации, молодогвардейцы приобретут канцелярию, книги и развивающие игры для детей с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, которые проходят лечение в Алтайском краевом клиническом центре охраны материнства и детства.

В пункте временного размещения в Тульской области активисты «Молодой Гвардии Единой России» организовали для детей мастер-класс по пряничному делу, а также творческие занятия по рисованию в рамках проекта «Стены смыслов». Лучшие работы будут перенесены с листа бумаги на фасады социальных учреждений Тульской области. Дети из Донбасса участвуют в проекте «Стены смыслов» не первый раз. Рисунок 6-летнего Артёма Стукова из Луганской Народной Республики уже нанесен на стену возле «Дома заботы» в городе Новомосковск. Кроме того, для детей из Донбасса молодогвардейцы организовали экскурсию по Тульскому Кремлю: они посетили музей и выставочный зал, где познакомились с историей региона.

В Ярославской, Нижегородской, Белгородской, Ярославской областях, Ставропольском крае и Чувашской Республике активисты передали в приюты для бездомных животных 481 кг корма.

Напомним, ежегодно ко Дню добрых дел активисты «Молодой Гвардии Единой России» организуют марафон добрых дел, в ходе которого оказывают помощь нуждающимся.