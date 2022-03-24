Степанакерт, , 15:07 — REGNUM Переговоры с Азербайджаном о возобновлении газоснабжения Нагорного Карабаха продолжаются при участии российских миротворцев. Об этом 24 марта сообщает инфоцентр Нагорного Карабаха.

Российские миротворцы в Нагорном Карабахе Министерство обороны России

«Призываем общественных и политических деятелей проявить сдержанность, воздержаться от манипулятивных действий и заявлений», — говорится в сообщении.

По данным инфоцентра, президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян назначил вести переговоры секретаря Совбеза Виталия Баласаняна. Отмечается, что будут приняты меры для скорейшего возобновления газоснабжения.

Напомним, в ночь на 8 марта произошла авария на газопроводе, ведущем из Армении в Нагорный Карабах. Азербайджан долгое время не позволял произвести ремонтные работы. 19 марта работы провели, но подача газа через некоторое время снова прекратилась. В Степанакерте обвиняют Баку в установке на газопроводе вентиля, перекрывающего подачу.