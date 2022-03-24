Элиста, 24 марта, 2022, 15:07 — ИА Регнум. В Калмыкии объявили экстренное предупреждение из-за ураганного ветра и пыльной бури. Об этом сообщается на сайте республиканского управления МЧС России.

Александр Погожев ИА REGNUM Ветер в кронах деревьев

В течение дня 24 марта ветер в Калмыкии усилится до 20 метров в секунду, в отдельных районах — пыльная буря. Ураган может спровоцировать падение деревьев и слабо укреплённых конструкций.

Спасатели просят жителей республики быть предельно внимательными и осторожными.