Уфа, 24 марта, 2022, 15:14 — ИА Регнум. Уголовное дело по признакам мошенничества возбудили в отношении заведующей детским садом в башкирском городе Бирске. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Башкирии.

Pixabay.com Детский сад

По версии следствия, фигурантка уголовного дела с июня 2017 по апрель 2021 года без законных на то оснований издавала приказы о премировании подчиненных сотрудников, выплаты им материальной помощи и установлении персонального повышающего коэффициента.

Следователи считают, что после этого обвиняемая требовала от сотрудников передать часть денег якобы на нужды детского дошкольного учреждения.

«Введенные в заблуждение работники соглашались и переводили требуемые суммы на счет обвиняемой. В действительности полученными денежными средствами заведующая распоряжалась по своему усмотрению, в личных целях, а приобретение необходимых предметов для нужд детского сада осуществлялось за счет бюджетных средств и пожертвований родителей воспитанников», — сообщает пресс-служба.

В материалах дела указано, что всего за вышеуказанный период было похищено свыше 380 тысяч рублей.

«Факты хищений были выявлены в ходе оперативно-разыскной деятельности подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции Отдела МВД России по Бирскому району», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным фактам в отношении 51-летней заведующей детским садом было возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества. Следователи выявили 51 эпизод преступлений.

Свою вину обвиняемая не признала. В настоящий момент она находится под стражей. Расследование дела продолжается.

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