Москва, , 15:05 — REGNUM Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты на южном направлении направлен на обеспечение безопасности перевозок, заявил корреспонденту ИА REGNUM профессор кафедры предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Олег Ларин.

Самолет manolofranco

«Для поездок в южные города России пассажиры могут выбрать альтернативные маршруты, в том числе через аэропорты в соседних регионах с дальнейшей поездкой автомобильным или железнодорожным транспортом до пункта назначения.

Все города западных и южных регионов России имеют налаженные надежные межрегиональные коммуникации.

Вместе с тем такая ситуация увеличивает нагрузку на наземные виды транспорта. Поэтому автомобильные и железнодорожные перевозчики с учётом динамики спроса корректируют свои маршрутные сети и графики движения.

Например, РЖД в текущей ситуации оперативно назначают дополнительные поезда и добавляют дополнительные вагоны в составы графиковых поездов.

Так что, несмотря на определенные неудобства, всем пассажирам предоставлена возможность добраться до городов, с которыми ограничено авиасообщение», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, временное ограничение полетов авиации в аэропорты южной и центральной части России решено продлить до 1 апреля 2022 года.

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